Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Kepez ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mesut Türk yönetimindeki 07 AAU 850 plakalı halk otobüsü Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Tuğba Bulut yönetimindeki 07 FFU 36 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otobüs ve otomobil kaldırıma çıktı, sürücü Bulut yaralandı.

Bulut, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüste bulunan tek yolcu Yeşim Biltekin, "Bana bir şey olsaydı 3 yaşında çocuğum ne olacaktı." diyerek gözyaşı döktü.









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