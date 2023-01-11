Antalyaspor, Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz Bayrakdar'a başarı diledi

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor'a kiralanan 21 yaşındaki oyuncu Gökdeniz Bayrakdar için başarı dileğinde bulundu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor’a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gökdeniz Bayrakdar, kırmızı-beyazlı formayla son üç sezonda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 87 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti.





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