Alanya'da silahlı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



A.İ. (54) ile V.G. (42) arasında Mahmutlar Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ ve V.G. birbirlerine silahla ateş açtı.



Kolundan yaralanan V.G, olaydan sonra gittiği evinde jandarma ekiplerince yakalandı. Hastaneye kaldırılan V.G. taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Diğer şüpheli A.İ. ise karakola giderek teslim oldu.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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