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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı

AA

Antalya'da satılan 4 konuttan 1'ini yabancılar aldı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da 2022'de satılan 80 bin 459 adet konutun 21 bin 860'ını yabancıların aldığını belirterek, "Satılan bu konutların yüzde 40'ını Ruslar alıyor. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarını birlikte düşündüğümüzde bu oran yüzde 50'ye yaklaşıyor." dedi.

Özgün, AA muhabirine, Antalya'da 2022'de satılan konut adedinin yüzde 21 artışla 80 bin 459'a yükseldiğini, ülke genelindeki toplam konut satışları yüzde 0,4 azalırken Antalya'da satışların arttığını söyledi.

"Satılan 80 bin 459 adet konutun 21 bin 860'ını yabancılar aldı. Antalya'da yabancıların konut yatırımında yüzde 76,5'lik artış gerçekleşti." diyen Özgün, önceki yıl Türkiye genelinde yabancılara satılan konutların yüzde 21'i Antalya'da el değiştirilirken, bu rakamın 2022'de yüzde 32'yi geçtiğini dile getirdi.

Rusların en yoğun yatırımı Antalya'da yaptığını anlatan Özgün, "Kentimizde satılan bu konutların yüzde 40'ını Ruslar alıyor. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarını birlikte düşündüğümüzde bu oran yüzde 50'ye yaklaşıyor. Antalya'dan vatandaşları en çok konut alan diğer ülkeler ise Kazakistan ve Almanya." diye konuştu.

Artan maliyetlerin, güçlü talebin sürmesinin, arzın düşük olmasının, yerli ve yabancıdaki talep artışının konut fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktaran Özgün, şunları kaydetti:

"TCMB konut fiyat endeksine göre, Antalya'da aralık ayı itibarıyla son bir yıllık fiyat artışı yüzde 214'ü geçti. Diğer araştırma şirketlerinin verileri ve saha analizlerimiz de bunu doğruluyor. Konut fiyatlarının artması direkt kiraları da etkiliyor. Ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye'ye gelip, konut almayan Rus ve Ukraynalıların kiralıklara ciddi bir talebinin olduğunu biliyoruz. Turizm ve ekonomik hareketliliğin de etkisiyle Antalya'da kiralardaki artış ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti."

- "Tatil için gelip ev kiralayanlar da fiyatları yükseltiyor"

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar da kente dünyanın her bölgesinden göç olduğu için konut talebini karşılayamadıklarını ifade etti.

Fiyatların sürekli yükselmemesi için sıkı denetlenmesi gerektiğini belirten Çağlar, konut fiyatlarının 1 milyon 300 binden başlayıp 25 milyon liraya çıktığını dile getirdi.

Kentte en düşük kiranın 6-7 bin liradan başladığını anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Satarken ve kiraya verirken dolandırıcılık olayları arttı. 20-30 bin liraya kiraya verip kapora alıyorlar sonra kayboluyorlar. Maliye kaydı, yetki belgesi var mı diye mutlaka sorsunlar. Konutların fiyatlarının yükselme nedeni yabancılardır. 6 bine yakın esnaf var ama 10 binlerce kaydı olmayan insan emlakçılık yapıyor. Bunların içinde yabancı çok fazla. Yabancılar kendi aralarında gruplar kurarak alışveriş yapıyorlar. Sürekli fiyatları artırıyorlar. Bir sitede daireyi 15 bin liraya kiraya veriliyor, o sitede oturan diğer dairelerdekilerin de fiyatı ev sahipleri tarafından yükseltiliyor."

Satılık ve kiralık için verilen ilan sitelerinin de denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Çağlar, bir yıl önce 2 bin lira olan 1+1 dairelerin kira bedelinin 8 bin liraya çıktığını söyledi.

Antalya'daki kira ücretlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Çağlar, "Sahil bandındaki dairelerin yüzde 20'sini yabancılar kiralıyor. Otellerde geceliği 2-3 bin lira iken tatil için gelen turistler ev kiralayıp, 1-2 ay tatil yapıyor. Bunlar da fiyatları yükseltiyor. Konyaaltı'nda aylık 180 bin liraya daireler kiraya veriliyor." dedi.

- "Konut fiyatlarını birçok faktör yükseltiyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar ise kentteki konut fiyatlarının ve kiraların çok artmış olmasının tamamen yabancılara konut satışlarına bağlanmanın yanlış olduğunu söyledi.

Antalya'da yıllık konut fiyat artışı yüzde 214 iken yabancılara konut satışının az olduğu Ankara'da bu oranın yüzde 182, İzmir'de yüzde 176 olduğunu belirten Bahar, "Fiyat artışlarında yabancıya satış ilave bir faktördür." dedi.

Yabancı sermaye girişinin Antalya ekonomisine gelir sağladığını, uluslararası ilişkilerini güçlendirdiğini vurgulayan Bahar, 2022'de aşırı yabancı talebi nedeniyle kentte konut fiyatı ve kiralardaki artışların sürdürülebilir olmaktan çıktığını, kira artışları, iş yeri kira maliyetleri ve çalışanların barınma sorunuyla karşılaştıklarını kaydetti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, resmi kayıtlara göre kentte 177 bin yabancının ikamet ettiğini, bunun 51 binin Rus, yaklaşık 20 binin ise Ukraynalı olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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