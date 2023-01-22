Finike'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde devrilen sebze meyve yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Hacı Kılıç yönetimindeki 33 DEU 51 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Finike-Elmalı kara yolu Arifoğlu Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçtaki sebze ve meyvelerin yola savrulduğu kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.



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