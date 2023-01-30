Alanya'da bir gün önce ikinci kez baba olan okul müdürü hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir okulda görev yapan okul müdürü Ahmet Ünal (64), ikinci çocuğunun dünyaya geldiğinin ertesi günü yaşamını yitirdi.

Özel bir okulda müdür olarak görev yapan Ahmet Ünal'a (64), yaklaşık 2 ay önce siroz teşhisi konulurken, karaciğerinde de kitle tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır tedavi gören Ünal, 4 gün önce karaciğer nakli için sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Ünal'ın vefatından bir gün önce ise eşinin, Alanya'da özel bir hastanede ikinci çocukları olan bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Müdür Ünal'ın cenazesi yarın ikindi namazı sonrasında Alanya Cikcilli Mezarlığına defnedilecek.

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