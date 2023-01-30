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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da bir gün önce ikinci kez baba olan okul müdürü hayatını kaybetti

AA

Alanya'da bir gün önce ikinci kez baba olan okul müdürü hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir okulda görev yapan okul müdürü Ahmet Ünal (64), ikinci çocuğunun dünyaya geldiğinin ertesi günü yaşamını yitirdi.

Özel bir okulda müdür olarak görev yapan Ahmet Ünal'a (64), yaklaşık 2 ay önce siroz teşhisi konulurken, karaciğerinde de kitle tespit edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır tedavi gören Ünal, 4 gün önce karaciğer nakli için sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Ünal'ın vefatından bir gün önce ise eşinin, Alanya'da özel bir hastanede ikinci çocukları olan bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Müdür Ünal'ın cenazesi yarın ikindi namazı sonrasında Alanya Cikcilli Mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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