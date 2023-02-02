Serik Ziraat Odası Başkanlığına Mustafa Yavuz seçildi

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ANTALYA (AA) - Serik Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde mevcut başkan Mustafa Yavuz, güven tazeledi.



İlçe Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Yavuz ile İbrahim Şahin başkanlığında iki liste sunuldu.

Yapılan seçimde 65 delegeden 60 oy alan Yavuz, tekrar başkan seçildi. Yavuz'un listesinde ise Zafer Yılmaz, Kasım Murat Selvi, Nebi Barçın, Hasan Top, Mevlüt Çetin ve Nuri Kurşun yer aldı.

Yavuz, kongrede yaptığı konuşmada, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.





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