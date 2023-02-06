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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

AA

Antalya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremin ardından kentteki kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden derneklere kadar birliktelik örneği sergilenerek, yardım kampanyaları başlatıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kumluca Ticaret Borsası koordinasyonunda yardım kampanyası hayata geçirildi. Kampanya kapsamında ANFAŞ Antalya Expo Center'de toplanacak yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Alanya'da kampanya duyurusunun ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alana çok sayıda kişi yardım malzemesi getirdi.

Yerleşik yabancılar da deprem bölgesine göndermek istedikleri yardım malzemelerini görevlilere teslim etti.

Rusya uyruklu Veronica Alekseva, AA muhabirine, Türk halkının acısını paylaşmak için yardım getirdiğini belirterek, "Bizler kardeşiz. Gerçekten üzücü bir durum. Hem acıyı paylaşmak hem de destek olmak için buraya geldim." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Senatosu toplanarak, depremden etkilenen öğrencilerin ders kaydı ve tek ders sınavı gibi konularda mağduriyet yaşamamaları için düzenleme yaptı.

Antalya AKUT ekibi birim sorumlusu Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Yılmaz Sevgül koordinasyonunda Antalya AKUT Lojistik Üssünde kriz masası kurularak, deprem bölgesine 43 kişilik personel gönderildi.

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı da Kahramanmaraş'a 14 kişilik arama kurtarma ekibi sevk etti.

- Konyaaltı'ndan yardım malzemeleri bölgeye sevk edildi

Konyaaltı Belediyesinin başlattığı kampanyaya, vatandaşlar Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezine malzemeleri götürerek destek verdi. Kısa sürede toplanan yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla bölgeye gönderildi.

Serik'te de kaymakamlık ve belediye işbirliğinde başlatılan yardım kampanyası dolayısıyla Çınaraltı Meydanı'ndaki zabıta binası önünde stant kuruldu.

Kaymakam Cemal Şahin, toplanan yardımları en kısa sürede bölgeye ulaştırmak istediklerini, ilan ettikleri listeye göre yardımların kabul edildiğini söyledi.

Kaş Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına da vatandaşlar, merkez, Gömbe, Kınık, Kalkan, Kasaba mahallelerindeki belediye hizmet binalarına malzemeleri getirerek destek verdi.

- Yardım kampanyası belediye hoparlörlerinden anons edildi

Kumluca Belediyesi hoparlörlerinden yapılan yardım kampanyası duyurusunun ardından vatandaşlar, malzemeleri Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadıra getirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşların getirdiği yardım malzemelerini ve mobil aşevini en kısa sürede deprem bölgesine ulaştıracaklarını bildirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de deprem bölgesine ekskavatör, 4x4, kamyon, çift kabin arazi araçları transit, tır, sağlık tırı, kepçe, sağlık ekibi ve arama kurtarma ekibi gönderdiklerini bildirdi.

Döşemealtı Belediyesi, ilçe sakinlerine SMS göndererek kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Kemer ilçesinde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun destek verdi.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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