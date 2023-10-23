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        Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlenecek

        Antalya'da "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Sanatçı ve 100 Eser, 100+1" isimli karma sergi, 25 Ekim'den itibaren sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:56
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        Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlenecek
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        Antalya'da "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Sanatçı ve 100 Eser, 100+1" isimli karma sergi, 25 Ekim'den itibaren sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Bu kapsamda, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde uluslararası karma sergi açılacak.

        Vildan Özsoy ve Begüm Berber'in küratörlüğünü üstlendiği, Yeşim Ertan'ın organize ettiği sergide, 100 sanatçının, resim, seramik, heykel, ebru, dijital baskı, dokuma, görsel sanatlar ve mozaik eserleri sergilenecek.

        Sergide, 100 yaşayan sanatçının eserlerinin yanı sıra merhum ressam Fikret Otyam'ın bir eseri de sanatseverlerle buluşacak.

        Çeşitli workshop programlarının da yer alacağı sergi, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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