Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Telefonu çalınan görme engelli Ragıp, gündelik yaşamını sürdürmekte güçlük çekiyor

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da atletizmle ilgilenen ve müzik eğitimi alan doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman, aylarca para biriktirerek aldığı, gündelik yaşamını sürdürebilmesini büyük oranda kolaylaştıran akıllı telefonunun çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonu çalınan görme engelli Ragıp, gündelik yaşamını sürdürmekte güçlük çekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZEHRA TEKECİ - Antalya'da atletizmle ilgilenen ve müzik eğitimi alan doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman, aylarca para biriktirerek aldığı, gündelik yaşamını sürdürebilmesini büyük oranda kolaylaştıran akıllı telefonunun çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor.

        Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıfında öğrenimini sürdüren 24 yaşındaki Ragıp Ali Yaman, müziğe yeteneğinin yanı sıra atletizmle de ilgileniyor.

        Birçok müzik enstrümanını iyi derecede çalabilen Yaman, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği bünyesindeki Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nde atletizm branşında forma giyiyor.

        Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda bu yıl Türkiye ikinciliğini elde eden Yaman, hem iyi bir müzisyen olmak için çalışıyor hem de atletizmde milli forma giyme hayaliyle pistlerde ter döküyor.

        Engelinin hayatına engel olmasına izin vermeyen Yaman, 23 Ekim'de yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, Yaman'dan para istedi. Yaman'ın parası olmadığını söylemesi üzerine ailesini aramak için telefonunun isteyen kişi, konuşma bahanesiyle telefonu alarak hızla uzaklaştı.

        Telefonunun çalındığını fark eden Yaman, Muratpaşa ilçesindeki bir polis merkezine giderek durumu bildirdi.

        Okuluna, antrenmanlarına gidebilmek, çalışmalarını takip edebilmek ve sosyal yaşamını sürdürebilmek için sesli komut, ekran okuyucu ve navigasyon gibi sistemleri bulunan telefonunun çalınması üzerine büyük üzüntü yaşayan Yaman, hırsızın bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

        - "Sokağa çıktığımda bile sıkıntı yaşıyorum"

        Yaman, AA muhabirine, iyi niyetle yardım etmeye çalıştığı kişi tarafından mağdur edilmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

        Telefonunun çalındığını fark ettiğinde büyük panik yaşadığını anlatan Yaman, "Çünkü her şeyim o telefonun içindeydi, bizim için telefon çok büyük bir ihtiyaç. Şu an üniversiteye giden yolu ezberledim ama ezberleyene kadar hep konum ile gidiyordum. Otobüs saatlerine, ineceğim durağa hep telefon yardımıyla hesaplıyordum. Bizim bütün hayatımız telefona bağlı." diye konuştu.

        Telefonunun görme engellilerinin sosyal hayatını ve gündelik yaşamını kolaylaştırması için tam donanımlı olduğunu belirten Yaman, olayın hemen ardından polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

        Bu durum nedeniyle bir süre atletizm antrenmanları ve okulunun aksadığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

        "Bu durum hayatımı zorlaştırdı. Şu an aynısını almaya çalışsam alamıyorum. Bunu almak için bile aylarca para biriktirmiştim. Şu an kullandığım telefon ise görme engelliler için erişilebilir değil. Genelde navigasyonla dışarı çıkıyorum. Bir kere gittiğim yerleri ezberleyemediğim olabiliyor. Sokağa çıktığımda bile sıkıntı yaşıyorum. Sürekli birilerine ihtiyaç duyuyorum. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Önceden hiç benden biri yardım istediğinde kötü niyetlidir diye düşünmezdim. Yardım etmediğimde başımı yastığa rahat koyamazdım. Şimdi ise bir şey istediğinde belki kötü niyetlidir diye yapamıyorum. O hırsız yüzünden belki yardım edebileceğim birine yardım edemiyorum. Benim iyilik yollarımı kesti."

        - "Engelliliğimizin kullanılması çok daha kötü ve rencide edici"

        Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Selçuk Özdemir ise Ragıp'ın iyi niyetinin suistimal edildiğini dile getirdi.

        Görme engelliler için teknolojinin önemli olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle hiç görmeyen arkadaşlarımız için çok daha önemli. Nerede olduğunu bilmeyebilir, konumu kullanması gerekebilir. Ragıp hem üniversite okuyor, müzik konusunda çok başarılı, spor yapıyor, yarışmalara hazırlanıyor. Bunların hepsi telefon ve teknolojiden geçiyor. Ragıp'ın görme engelliliği istismar edildi. Zaten hayatı normal bireylere göre zor yaşıyoruz. Bu konuda bize destek olunması gerekirken, engelliliğimizin kullanılması çok daha kötü ve rencide edici. Toplumun daha bilinçli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Herkesin merak ettiği işte o 2 soru... Seçil Erzan'ı en son kim aradı? Seçil kimi aradı?
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Putin'den Rus ordusuna yönelik yeni karar
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Bakan Koca: Sağlıkta şiddete 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İşte o emir! "Gerekirse tamamen ölerek..."
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Esra, 21 yaşındaydı! Yaya geçidinde ölüm!
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        Bakan Yumaklı: 2030'da su fakiri bir ülke olabiliriz
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        4 kent için flaş uyarı! 3 bölgeye dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor
        Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor
        "İsrail'in Gazze saldırılarına özel uluslararası mahkeme kurulmalı" önerisi
        "İsrail'in Gazze saldırılarına özel uluslararası mahkeme kurulmalı" önerisi
        Antalyaspor 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
        Antalyaspor 5 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı
        Sıva altından çıkarılan 90 yıllık taş tahta, üzerindeki izlerle korumaya al...
        Sıva altından çıkarılan 90 yıllık taş tahta, üzerindeki izlerle korumaya al...
        42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı
        42 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, tavan arasında yakalandı
        Kemer, 195 milletten 4,2 milyon turist ağırladı
        Kemer, 195 milletten 4,2 milyon turist ağırladı