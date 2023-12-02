Telefonu çalınan görme engelli Ragıp, gündelik yaşamını sürdürmekte güçlük çekiyor

ZEHRA TEKECİ - Antalya'da atletizmle ilgilenen ve müzik eğitimi alan doğuştan görme engelli Ragıp Ali Yaman, aylarca para biriktirerek aldığı, gündelik yaşamını sürdürebilmesini büyük oranda kolaylaştıran akıllı telefonunun çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıfında öğrenimini sürdüren 24 yaşındaki Ragıp Ali Yaman, müziğe yeteneğinin yanı sıra atletizmle de ilgileniyor.

Birçok müzik enstrümanını iyi derecede çalabilen Yaman, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği bünyesindeki Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nde atletizm branşında forma giyiyor.

Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda bu yıl Türkiye ikinciliğini elde eden Yaman, hem iyi bir müzisyen olmak için çalışıyor hem de atletizmde milli forma giyme hayaliyle pistlerde ter döküyor.

Engelinin hayatına engel olmasına izin vermeyen Yaman, 23 Ekim'de yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, Yaman'dan para istedi. Yaman'ın parası olmadığını söylemesi üzerine ailesini aramak için telefonunun isteyen kişi, konuşma bahanesiyle telefonu alarak hızla uzaklaştı.

Telefonunun çalındığını fark eden Yaman, Muratpaşa ilçesindeki bir polis merkezine giderek durumu bildirdi.

Okuluna, antrenmanlarına gidebilmek, çalışmalarını takip edebilmek ve sosyal yaşamını sürdürebilmek için sesli komut, ekran okuyucu ve navigasyon gibi sistemleri bulunan telefonunun çalınması üzerine büyük üzüntü yaşayan Yaman, hırsızın bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

- "Sokağa çıktığımda bile sıkıntı yaşıyorum"

Yaman, AA muhabirine, iyi niyetle yardım etmeye çalıştığı kişi tarafından mağdur edilmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Telefonunun çalındığını fark ettiğinde büyük panik yaşadığını anlatan Yaman, "Çünkü her şeyim o telefonun içindeydi, bizim için telefon çok büyük bir ihtiyaç. Şu an üniversiteye giden yolu ezberledim ama ezberleyene kadar hep konum ile gidiyordum. Otobüs saatlerine, ineceğim durağa hep telefon yardımıyla hesaplıyordum. Bizim bütün hayatımız telefona bağlı." diye konuştu.

Telefonunun görme engellilerinin sosyal hayatını ve gündelik yaşamını kolaylaştırması için tam donanımlı olduğunu belirten Yaman, olayın hemen ardından polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Bu durum nedeniyle bir süre atletizm antrenmanları ve okulunun aksadığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Bu durum hayatımı zorlaştırdı. Şu an aynısını almaya çalışsam alamıyorum. Bunu almak için bile aylarca para biriktirmiştim. Şu an kullandığım telefon ise görme engelliler için erişilebilir değil. Genelde navigasyonla dışarı çıkıyorum. Bir kere gittiğim yerleri ezberleyemediğim olabiliyor. Sokağa çıktığımda bile sıkıntı yaşıyorum. Sürekli birilerine ihtiyaç duyuyorum. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Önceden hiç benden biri yardım istediğinde kötü niyetlidir diye düşünmezdim. Yardım etmediğimde başımı yastığa rahat koyamazdım. Şimdi ise bir şey istediğinde belki kötü niyetlidir diye yapamıyorum. O hırsız yüzünden belki yardım edebileceğim birine yardım edemiyorum. Benim iyilik yollarımı kesti."

- "Engelliliğimizin kullanılması çok daha kötü ve rencide edici"

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Selçuk Özdemir ise Ragıp'ın iyi niyetinin suistimal edildiğini dile getirdi.

Görme engelliler için teknolojinin önemli olduğunu belirten Özdemir, "Özellikle hiç görmeyen arkadaşlarımız için çok daha önemli. Nerede olduğunu bilmeyebilir, konumu kullanması gerekebilir. Ragıp hem üniversite okuyor, müzik konusunda çok başarılı, spor yapıyor, yarışmalara hazırlanıyor. Bunların hepsi telefon ve teknolojiden geçiyor. Ragıp'ın görme engelliliği istismar edildi. Zaten hayatı normal bireylere göre zor yaşıyoruz. Bu konuda bize destek olunması gerekirken, engelliliğimizin kullanılması çok daha kötü ve rencide edici. Toplumun daha bilinçli olmasını istiyoruz." diye konuştu.