Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Antalya derbisi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Antalyaspor'un, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçı olma özelliğini taşıyan derbide eksik oyuncusu bulunmuyor.

İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlikle son 5 maçını kaybetmeyen Antalyaspor, turuncu-yeşilliler karşısında evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, haftaya 24 puanla 8'inci sırada girdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 18. haftada Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaşan Corendon Alanyaspor ise 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

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