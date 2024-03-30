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        Antalya'da kitap okuma etkinliği yapıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:21
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        Antalya'da kitap okuma etkinliği yapıldı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda yapıldı.

        Programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinliğe katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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