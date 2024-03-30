Antalya'da kitap okuma etkinliği yapıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda yapıldı.
Programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan öğrencilere kitap hediye edildi.
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