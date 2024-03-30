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        Antalya'da emekli öğretmen karavanda ölü bulundu

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli resim öğretmeni Musa Çelik karavanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:37
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        Antalya'da emekli öğretmen karavanda ölü bulundu
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emekli resim öğretmeni Musa Çelik karavanda ölü bulundu.

        Çelik'ten haber alamayan ve Pazarcı Mahallesi Selinus sahildeki karavanına giden yakınları, Çelik'in karavanda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Çelik'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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