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        Judoda Antalya Grand Slam başladı

        Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:12
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        Judoda Antalya Grand Slam başladı
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        Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı.

        Uluslararası Judo Federasyonunun (IJF) faaliyet takviminde yer alan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı ve kota hakkı kazandıran Antalya Grand Slam'de Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor.

        Olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren judocuların da yer aldığı turnuvaya, 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor.

        Sporcular, turnuvanın ilk gününde 48, 60, 66 kiloda tatamiye çıktı.

        Milli judocu Sıla Ersin, 48 kilo finalinde Japon rakibi Tsunoda Natsumi'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Salih Yıldız ise 66 kiloda Hollandalı Tornike Tsjakadoea'yı yenerek bronz madalya elde etti.

        Turnuva, 31 Mart'ta sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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