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        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başladı

        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:06
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        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'da başladı
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        Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde başladı.

        İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor.

        Organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirdi.

        Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.

        Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.

        Galeri
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        Galeri

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