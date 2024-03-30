Bakan Özhaseki: Onlar deprem turistiydi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremde en büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Ama nüfusu milyonlar olan, konuştuğunda mangalda kül bırakmayan adamlar oraya özel jetlerle, medya ordusuyla gelip selfie çekilip, bırakıp gittiler. Onlar deprem turistiydi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanlara MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem ve AK Parti Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural eşlik etti.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Serik'teki tapu sorunuyla ilgili olarak davayı takip edenlerden bilgi aldığını söyledi. Bakan Özhaseki, “Bu seçimlerde biz geleceğimize oy veriyoruz. Düzgün, çalışkan, gecesi gündüzü vatandaş olan bir başkan seçersek o bizim işimizi çözüme kavuşturur. Eğer kendi derdindeyse, hesap kitap derdindeyse o şehirlerin geleceği pek parlak olmuyor. 1994 öncesinde belediyecilikte CHP'nin ideolojik bir tavrı vardı. Çeşmelerden su akmazdı, çöp dağları birikirdi" dedi. 'ONLAR DEPREM TURİSTİYDİ'

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğu söyleyen Bakan Özhaseki, “Cennet gibi bir vatan burası. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli var, o da güçlü olmak. Güçlü olmazsanız yaşayamazsınız. En son deprem belası vurdu bizi. 680 bin evimiz, 170 bin iş yerimiz yıkıldı. 18 ilimiz bu depremden etkilendi, 14 milyon insan zarar gördü. İlk geceden itibaren bütün belediyelerimizi bölgeye sevk ettik. Hatay'da CHP var. Depremde en büyük belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Ama nüfusu milyonlar olan, konuştuğunda mangalda kül bırakmayan adamlar oraya özel jetlerle, medya ordusuyla gelip selfie çekilip, bırakıp gittiler. Onlar deprem turistiydi" diye konuştu.

‘ANTAKYA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPTIRMADILAR’ Hatay'da kentsel dönüşüm yapmak istediklerini ancak müsaade edilmediğini söyleyen Özhaseki, “6-7 sene önce şimdiki belediye başkanıyla birlikte Antakya'da kentsel dönüşüm yaptırmadılar. 1 saat yalvardım vatandaşlara ama yaptırmadılar. Binlerce insan öldü orada. Hem yapmıyorsunuz hem yapana mani oluyorsunuz. Askeri olarak güçlü olup, ekonomik olarak kalkınacağız. Hatay Reyhanlı'da 350 milyon lira harcayıp belediyenin yapması gereken suyu çıkarttık. Oradaki su idaresi gidip elektrik aboneliği almıyor" dedi.

‘68 YILLIK İHTİLAF VAR SERİK’TE’ Serik'te 68 yıllık bir tapu sorunu olduğunu belirten Özhaseki, “Buradaki sorunu çözecek arkadaşların hepsini buraya getirdim. 68 yıllık bir ihtilaf var burada. Tapu kadastro davaları çok uzun sürer. Belli grup vatandaş adına tescil edilmiş tapular. Bizim vardığımız bir sonuç oldu. Burada bir kanun çıkarılması lazım. Kanun çıkarmadan şu anki idari yolla bu işi çözebilmek mümkün değil. Daha önce İstanbul Sultanbeyli'de yaptık. Bütün mülkiyet devlete geçti, şimdi devlet teslim etti. Burada da Aksu Çalkaya'da yaptık. Şimdi burada sizler uygun görürseniz, elimizi ayağımızı kırmayın Hakan Tütüncü başkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde burada da Veli Vural'a izin verirseniz. Acelemiz var pazartesi, salıdan itibaren bütün itilafları halledeceğiz. Orada kaç kanun maddesi yazılması gereken konu varsa mecliste bir torba yasanın içerisinde bütün tapular belediyemize, belediyemizden de sizlere aktaracağız. Bunun dışında başka yolu yok. Tapu işini bir çözelim ondan sonra kentsel dönüşüm olsun derseniz onu da yapalım. Bu işin tek şartı var, Büyükşehir'de ve Serik'te elimizi ayağımızı kırmayın" diye konuştu.

17 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ 9 aydır Antalya'yı ilçe, köy demeden gezdiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya'nın tarım, turizm ve kültür sanat şehri olduğunu söyledi. Ersoy, “2023 yılını Türkiye rekor sayıda ziyaretçiyle, 57 milyona yakın misafir aldık. Bunun 16 milyon gibi büyük bir kısmını da Antalya'da ağırladık. 2024 çok daha iyi olacak, Antalya'da 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediğimiz bir yıl. Bundan sonra rekor kıra kıra turizm sayılarını yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Antalya'da 2,7 milyon nüfustan bahsediyoruz. 2,7 milyon nüfusumuz var. Hem yurt dışından, hem yurt içinden çok yoğun göç alan bir şehiriz. Dünyanın en güzel turizm şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bu kadar hızlı bir Antalya'ya sahipken, Antalya asla duramaz, hep koşmalı. Antalya durursa devamlı göç alan büyüyen bir şehir durursa, geriye gidiyor demektir" dedi.

'ANTALYA'NIN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK' 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Antalya gibi şehri, bir dünya markası yapmak istiyorsak bize mazisi çalışkan, hırslı ama hepsinden önemli, vizyoner başkanlara ihtiyacımız var. Eğer Antalya'yı biz Süper Lig'e taşımak istiyorsak, Avrupa'nın en güzel şehirlerinden, en çok beğenilen şehirlerinden birini yapmak istiyorsak hem başkanlarımız çalışkan, hem de vizyoner olması lazım. Antalya'mızın sorunları var. Ama Antalya'nın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki niyet olsun, istek olsun. İşin ehli insanlara yetkileri vermiş olalım" diye konuştu.