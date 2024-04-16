2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi
Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı.
Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası'na 17 kulüpten 42 sporcu katıldı.
Turnuva, final atışlarıyla sona erdi.
Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:
Klasik yay erkekler açık
1. Yavuz Papağan
2. Vedat Aksoy
3. Sadık Savaş
Klasik yay kadın açık
1. Yağmur Şengül
2. Zehra Özbey Torun
3. Merve Nur Eroğlu
Makaralı yay erkek açık
1. Ramazan Erkaradaş
2. Abdullah Yorulmaz
3. Kenan Babaoğlu
Makaralı yay kadın açık
1. Öznur Cüre Girdi
2. Büşra Fatma Ün
3. Sevgi Yorulmaz
Erkek W1 açık
1. Yiğit Caner Aydın
2. Bahattin Hekimoğlu
3. Nihat Türkmenoğlu
Kadın W1 açık
1. Nil Mısır
2. Zeynep Sena Saran
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