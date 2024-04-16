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        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi

        Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:26
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        2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası Antalya'da sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası tamamlandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Para-Okçuluk Ulusal Egemenlik Kupası'na 17 kulüpten 42 sporcu katıldı.

        Turnuva, final atışlarıyla sona erdi.

        Yarışmada alınan sonuçlar şöyle:

        Klasik yay erkekler açık

        1. Yavuz Papağan

        2. Vedat Aksoy

        3. Sadık Savaş

        Klasik yay kadın açık

        1. Yağmur Şengül

        2. Zehra Özbey Torun

        3. Merve Nur Eroğlu

        Makaralı yay erkek açık

        1. Ramazan Erkaradaş

        2. Abdullah Yorulmaz

        3. Kenan Babaoğlu

        Makaralı yay kadın açık

        1. Öznur Cüre Girdi

        2. Büşra Fatma Ün

        3. Sevgi Yorulmaz

        Erkek W1 açık

        1. Yiğit Caner Aydın

        2. Bahattin Hekimoğlu

        3. Nihat Türkmenoğlu

        Kadın W1 açık

        1. Nil Mısır

        2. Zeynep Sena Saran

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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