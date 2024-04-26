Kaymakam Çelik, Başkan Geyikçi ve Başsavcı Gebeş kan verdi

Kan bağışının ihtiyaç sahipleri ve toplum adına hayati önem taşıdığını ifade eden Kaymakam Çelik, bağış kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.​​​​​​​

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katılarak kan verdi.

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