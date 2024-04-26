Kumlucalı judocular Milli Takıma girebilmek için mücadele edecek

Kumluca Demirspor Kulübünün judo takımı, Ordu'da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerinde ter dökecek.

Antalya'da gerçekleştirilen il şampiyonasında üç altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanan takım, 3-5 Mayıs'ta Ordu'da düzenlenecek Milli Takım seçmelerine katılmaya hakkı kazandı.

Kulübün Judo Antrenörü Ferdi Büyükkuşçular, yaptığı açıklamada, judo sporunun gelişmesine ve gençlerin bu spor alanında başarı elde etmelerine olanak sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını belirtti.

İl şampiyonasında büyük başarıya imza attıklarını aktaran Büyükkuşçular, "Kulüp olarak kısıtlı imkanlarımıza rağmen sporcularımız büyük başarılara imza atıyorlar. Antalya'da altı sporcumuz madalya kazandı, iki sporcumuz da kilolarında beşinci oldu. Sekiz sporcumuz, Ordu'da gerçekleştirilecek Milli Takım seçmelerine katılacak. İnşallah sporcularımızın burada da başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ise ilçede her türlü spor branşının gelişmesine katkı sunmak, gençleri spora yönlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.