Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
İdman taktik çalışmayla sona erdi. Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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