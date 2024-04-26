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        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 22:51 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:51
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        Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmana, futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman taktik çalışmayla sona erdi. Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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