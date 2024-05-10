Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Muratpaşa Belediyesinden Kırcami açıklaması:

        Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muratpaşa Belediyesinden Kırcami açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi.

        Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 yıl kala ve Kırcami tapularının belediyeye intikal etmesinin üzerinden bir ay geçmeden yerel mahkemenin, parselasyon planı hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

        Olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle peşi sıra kararlar alındığının aktarıldığı açıklamada, "Yaklaşık 35 bin kişinin taşınmaz sahibi olduğu bin 477 hektarlık Kırcami'de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planı hakkında açılan dava sayısı ancak 25'ti ama bu davalarda alınan kararlar bütün bir planlamayı durdurmaya yetti." denildi.

        Son süreçte yeni gelişmelerin olduğunun kaydedildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

        "İstinaf sürecinde şu ana kadar belediyemize tebliğ edilen 6 dosyada üst mahkeme, yerel mahkemenin iptal gerekçesini ortadan kaldırmıştır. Başka bir ifadeyle 'kadastro parseline geri dönüş' işleminin hukuka aykırı olacağını, davanın sadece o davaya konu parsel yönünden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Ayrıca geri dönüş işleminin maddi hukuk kurullarına aykırı olacağını belirtmiştir. Bununla birlikte bir dava dosyasında ise istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırıp davayı reddetmiş, belediyemiz lehine karar vermiştir. Bu süreçte desteğini ve dayanışmasını esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere bütün kişi ve kurumlara, her zaman yanımızda olan Kırcami halkına, komşularımıza teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Papa: Eski Kıta yaşlı ve 'eski' bir kıtaya dönüşüyor
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı
        Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı
        Antalya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
        Antalya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
        Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda ihtiyaçlar için kermes düzenlendi
        Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'nda ihtiyaçlar için kermes düzenlendi
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı
        Prof. Dr. Önol: Çok sıcak bir yaz kapıda
        Prof. Dr. Önol: Çok sıcak bir yaz kapıda
        Anneler Günü için Türkiye'den Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek ihracatı
        Anneler Günü için Türkiye'den Avrupa'ya 70 milyon dal çiçek ihracatı