Muratpaşa Belediyesinden Kırcami açıklaması:

Antalya'da 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini içine alan ve bin 481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de, yerel mahkemenin parselasyon iptal kararlarının istinaf mahkemesince kaldırıldığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne 1 yıl kala ve Kırcami tapularının belediyeye intikal etmesinin üzerinden bir ay geçmeden yerel mahkemenin, parselasyon planı hakkında iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verdiği hatırlatıldı.

Olumlu raporlara rağmen olumsuz görüş bildiren tek bir rapordan hareketle peşi sıra kararlar alındığının aktarıldığı açıklamada, "Yaklaşık 35 bin kişinin taşınmaz sahibi olduğu bin 477 hektarlık Kırcami'de inşaatların başlamasını sağlayacak parselasyon planı hakkında açılan dava sayısı ancak 25'ti ama bu davalarda alınan kararlar bütün bir planlamayı durdurmaya yetti." denildi.