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        Antalya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

        Gazze'de yaşanan trajedide yaşam haklarından mahrum bırakılan anneler için basın açıklaması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:04
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        Antalya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
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        Gazze’de yaşanan trajedide yaşam haklarından mahrum bırakılan anneler için basın açıklaması düzenlendi.

        AK Parti Kadın Kolları Teşkilatınca Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

        AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

        Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Özboz, "Dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

        Birleşmiş Millletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu dile getiren Özboz, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu belirtti.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin ve Gazze için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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