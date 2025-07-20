Antalya'da atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Canan Güçlü (29) ve 4 yaşındaki Çınar Güçlü yaralandı.

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