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        Antalya'da atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:43
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        Antalya'da atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan otomobildeki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Ali Güçlü (33) idaresindeki 07 APC 781 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi D-400 kara yolunda Süleyman Kocabaş (43) yönetimindeki Kaş Belediyesine ait 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.

        Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Canan Güçlü (29) ve 4 yaşındaki Çınar Güçlü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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