Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kayıt yaptıranlara burs ve pansiyon desteği

Antalya'nın Akseki ilçesinde Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıracak öğrencilere, Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından aylık 2 bin lira burs ve ücretsiz pansiyon desteği verileceği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflara tarım, mobilya ve iç mekan tasarımı, çocuk gelişimi ve elektrik-elektronik alanlarına öğrenci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, okula kayıt yaptıracak öğrencilere Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından aylık 2 bin lira burs verileceği ve ücretsiz pansiyon imkanı sunulacağı kaydedildi.

Akseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, AA muhabirine, eğitime verilen desteğin her geçen yıl arttığını belirtti.

Akseki'de öğrencilere sadece eğitim değil, aynı zamanda gelecek sunduklarını anlatan Akbel, "Mesleki gelişim, sosyal etkinlikler, modern barınma imkanları ve burs desteği ile öğrencilerimizin her yönüyle gelişmesini hedefliyoruz. Hedefimiz, Akseki'yi Antalya genelinde de tercih edilen bir eğitim merkezi haline getirmek." ifadelerini kullandı.