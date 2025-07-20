Muğla'da 10. Geleneksel Yayla Karaçulha Yörük Şenliği düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10. Geleneksel Yayla Karaçulha Yörük Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Yayla Karaçulha Mahallesi'nde Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, temsili gelin alma merasimi yapıldı. Mahalle meydanından şenlik alanına kadar at, eşek ve develerle yüründü.

Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte daha sonra halat çekme, çuval, yoğurt içinde para bulma, sandalye kapmaca yarışları yapıldı.

Şenliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de katıldı.

Yörük çocuğu olduğunu belirten Akdenizli, bölgenin gelenek ve göreneklerini gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen bu tür şenliklere her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı da gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin amacının mahallede Yörük kültürünü canlı tutmak olduğunu söyledi. Etkinlikleri halkın desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirten Hancı, "Etkinlik kapsamında birçok yarışma düzenliyor, dereceye girenlere ödül veriyoruz. Etkinlikle kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını bizden sonraki nesle aktarıyoruz." dedi.