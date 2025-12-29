Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada, belediyenin 2023 yılında 2 bin çöp konteyneri alımı ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı aktarılmıştı.