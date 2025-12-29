Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 21:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 21:05
        Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Antalya'da, Döşemealtı Belediyesine yönelik "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belediyeye yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.A, M.Ç, Ş.Ü. ve M.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Antalya'da 26 Aralık'ta Döşemealtı Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

        Soruşturmada, belediyenin 2023 yılında 2 bin çöp konteyneri alımı ihalesinde konteynerlerin nitelik ve sayı incelemesi yapılmadan muayene ve kabul tutanağı düzenlenerek teslim alındığı, firma lehine 7 milyon 153 bin 713 lira haksız menfaat sağlandığı aktarılmıştı.

        

