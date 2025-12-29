Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi evinde cam parçasıyla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık A.E. (28) ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.E, duruşmadaki savunmasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kadınla yazıştığını söyledi.

Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı maktulün evine gittiğini ileri süren A.E, "Maktul ile tartışmaya başladık, evdeki ayna kırıldı. Yerden aldığım cam parçalarıyla öldürdüm ve üstündeki altınları alıp kaçtım. Taksi çağırıp iş yerine gittim. Patronum yüzüme ne olduğunu sorunca da deniz kenarında biriyle tartıştığımı söyledim. Onu öldürme niyetim yoktu, o bana saldırınca, ben de ona saldırdım." iddialarında bulundu.

Tanık H.İ. ise maktulle 5 yıldır aynı evde yaşadığını ve olay günü evde olmadığını anlattı.