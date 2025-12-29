Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen evden, bir kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.12.2025 - 14:50
        Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen evden, bir kamyon çöp çıkarıldı.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ünsal Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bir evden yoğun koku geldiği yönünde ihbarda bulundu.

        İhbarı değerlendiren belediye ekipleri, zabıta ve polis gözetiminde evde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Evden, aralarında çürümüş eşyalar, plastik atıklar, pet şişeler ve kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin de bulunduğu bir kamyon çöp çıkarıldı.

        Çöplerden arındırılan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

        Öte yandan, evde yalnız yaşayan S.Ç de bakımevine yerleştirildi.

