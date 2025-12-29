Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi

        Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen "Antalya İş Dünyası İstişare ve İş Birliği Buluşması" programında, iş dünyasının güncel sorunları, kamu–özel sektör işbirliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki iş insanları ekonomik işbirliğini değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen "Antalya İş Dünyası İstişare ve İş Birliği Buluşması" programında, iş dünyasının güncel sorunları, kamu–özel sektör işbirliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ele alındı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, iş dünyasının ve küresel ekonominin rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

        İşinde titiz, detaycı, tüm ayrıntılarına hakim olan, süreci yakından takip eden ve finansman konusunda hassas davranan kişilerin mutlaka başarılı olduklarını belirten Şahin, "İşimizde son derece atılgan ve cesur olmalıyız, hamle yapmaktan korkmamalıyız. Fırsatları göreceğiz, doğru zamanda doğru hamleleri yapacağız. Bunu yapmazsak küçük kalırız, zamanla kaybolur gideriz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üreten ve ihraç eden bir ülke haline geldiğini vurguladı.

        2000'li yılların başında kişi başı milli gelirin 3 bin doların altında olduğunu bugün ise bu rakamın 18 bin dolara ulaştığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Orta gelir tuzağı denen sürecin artık sonundayız. Tünelin ucundaki ışık hızla büyüyor. 20 bin doların üzerine çıktığımızda Türkiye artık gelişmekte olan ülke olarak değil, gelişmiş bir ülke olarak anılacak. Artık katma değerli üretim yapabiliyoruz ve ihracatımız büyük ölçüde bunun üzerine kurulu. Eğer varlığınızı milletiniz uğruna çalışmaya adamazsanız pusulasız bir gemi gibi olursunuz. Ama bu yolda mücadeleye adarsanız mutlaka başarılı olursunuz. Bir milletin böyle bir yolda başarısız olma ihtimali yoktur. Nitekim bu millet bunu başardı, daha da iyisini başaracaktır. Bu istikamette hedefimiz, tarih boyunca mazlumların yanında durmuş olan adalet savaşçısı necip milletimizi yüceltmektir."

        ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise Antalya'nın iş dünyasına ilişkin bilgi verdi.

        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da iş insanları arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmak amacıyla bu tür toplantılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Programda, iş dünyasının güncel sorunları, kamu-özel sektör işbirliği ve üyeler arası ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Türkiye’de ilk kez görüntülendi
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargıla...
        Antalya'da bir kişiyi cam parçasıyla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargıla...
        Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
        Antalya'da evden bir kamyon çöp çıkarıldı
        Antalya'daki cinayette sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Antalya'daki cinayette sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek
        Manavgat'ta "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" düzenlenecek
        Üvey babasının annesini öldürdüğü Rojbin, 2 kardeşine vasi oldu
        Üvey babasının annesini öldürdüğü Rojbin, 2 kardeşine vasi oldu
        Bakımevine yerleştirilen yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı Komşuların...
        Bakımevine yerleştirilen yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı Komşuların...