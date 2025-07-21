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        Altın Portakal'a başvurular başladı

        BU yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başvurular başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:05
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        Altın Portakal'a başvurular başladı
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        BU yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başvurular başladı. Bu sene farklı kategorilerde toplam 8 milyon 900 bin lira ödülün dağıtılacağı festivale başvurular, 22 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

        Türkiye'nin en uzun soluklu festivali olan ve bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma kategorilerine başvurular başladı. Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na yapılacak başvurular, 22 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Festivale, 61'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son başvuru tarihi olan 12 Ağustos 2024'ten sonra tamamlanmış ve 62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek. Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün verileceği festivalde, bu sene toplam 8 milyon 900 bin lira para ödülü dağıtılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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