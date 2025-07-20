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        Alanya'da tur minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:00 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:00
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        Alanya'da tur minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde tur minibüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        ​​​​​​​Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda, biri çocuk 3 turist taşıyan Ş.A. (47) yönetimindeki 07 CCD 198 plakalı tur minibüsü, Yat Limanı Kavşağı'nda, M.S. (68) idaresindeki 07 BVD 215 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan tur minibüsü şoförü ve diğer araçtaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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