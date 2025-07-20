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        Kepez Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Antalya'da, Kepez Belediyesi ile Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:14
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        Kepez Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Antalya'da, Kepez Belediyesi ile Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın, iki belediye arasında işbirliğini içeren protokolü Kepez Belediyesi başkanlık makamında imzaladığı belirtildi.

        Kocagöz, her iki belediyenin de üreten belediye olma gayretinde olduğunu vurgulayarak, dışarıdan pek fazla para harcamamaya, vergileri halka hizmet olarak döndürmeye çalıştıklarını kaydetti.

        Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da sokak canları için mama üretim makinelerinin olduğunu belirtti.

        Kepez Belediyesinden çöp konteyneri aldıklarını anlatan Doğan, "Biz de kendilerine aynı şekilde ürünümüzü verdik. Güzel alışveriş oldu." ifadesini kullandı.

        - Kepez'e mama üretim makineleri, Merkezefendi'ye konteynerler verilecek

        İmzalanan protokol kapsamında, Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen 5 mama üretim makinesi Kepez Belediyesi'ne teslim edilecek. Teslim edilecek makineler birer adet kırıcı makinesi, pişirme kompost makinesi, pelet makinesi, fırın kurutma makinesi ile nem alma ve soslama makinesinden oluşuyor. Tüm makineler çalışır vaziyette Kepez Belediyesi'ne teslim edilecek ve Merkezefendi Belediyesi, bu ekipmanların bir yıl bakımını üstlenecek.

        Kepez Belediyesi de ürettiği 110 çöp konteynerini Merkezefendi Belediyesine teslim edecek. Konteynerler, 750 litrelik kapasiteye sahip olacak. Kapak ve gövde saç kalınlığı 200 milimetre olarak üretilecek. Ayrıca, her biri 360 derece dönebilen 4 tekerleğe sahip olacak konteynerler de tekerlekler 4 milimetre sac ile gövdeye kaynaklanacak şekilde monte edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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