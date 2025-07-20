Kepez Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Antalya'da, Kepez Belediyesi ile Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi arasında işbirliği protokolünün imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın, iki belediye arasında işbirliğini içeren protokolü Kepez Belediyesi başkanlık makamında imzaladığı belirtildi.

Kocagöz, her iki belediyenin de üreten belediye olma gayretinde olduğunu vurgulayarak, dışarıdan pek fazla para harcamamaya, vergileri halka hizmet olarak döndürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da sokak canları için mama üretim makinelerinin olduğunu belirtti.

Kepez Belediyesinden çöp konteyneri aldıklarını anlatan Doğan, "Biz de kendilerine aynı şekilde ürünümüzü verdik. Güzel alışveriş oldu." ifadesini kullandı.

- Kepez'e mama üretim makineleri, Merkezefendi'ye konteynerler verilecek

İmzalanan protokol kapsamında, Merkezefendi Belediyesi tarafından üretilen 5 mama üretim makinesi Kepez Belediyesi'ne teslim edilecek. Teslim edilecek makineler birer adet kırıcı makinesi, pişirme kompost makinesi, pelet makinesi, fırın kurutma makinesi ile nem alma ve soslama makinesinden oluşuyor. Tüm makineler çalışır vaziyette Kepez Belediyesi'ne teslim edilecek ve Merkezefendi Belediyesi, bu ekipmanların bir yıl bakımını üstlenecek.