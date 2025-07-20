Meteoroloji'den yeni açıklama! Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak! Bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak fön rüzgarlarının hissedileceğine dikkat çekildi. Sıcaklıkların da Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da da 40 dereceye kadar çıkacağı kaydedildi

Anadolu Ajansı Giriş: 20.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:18 facebook

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