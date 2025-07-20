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        Meteoroloji'den yeni açıklama! Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!

        Bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede, Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak fön rüzgarlarının hissedileceğine dikkat çekildi. Sıcaklıkların da Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da da 40 dereceye kadar çıkacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:18
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        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
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        Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları" hissedilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

        Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

        Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

        Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

        Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

        Fotoğraflar: İHA

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