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        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu

        Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:28
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        Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu
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        Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

        Bunaltıcı sıcak ve yüksek nemden etkilenen yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nden denize girerken, bazıları da su sporları yaptı.

        Güneşlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra birçok kişi, sahil bandındaki yeşil alanlarda kurdukları kamp sandalyelerinde gölgeliklerde oturup piknik yaptı.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, il genelinde sıcaklığın artarak mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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