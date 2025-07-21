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        Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:04
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        Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne önceki gün ailesiyle pikniğe giden ve kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düşen Özgür Yıldırım'ı bulmak için sabah erken saatlerde çalışmalara yeniden başlandı.

        Çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve İHH ekiplerinin koordinasyonuyla sürdü.

        Ekipler, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre sürüklenen çocuğu ırmakta cansız buldu.

        Dalgıçlar, çocuğun cesedini sudan karaya çıkardı.

        Bölgede çalışmaları izleyen yakınları, çocuklarının vefat ettiğini öğrenince gözyaşı döktü.

        Özgür Yıldırım, önceki gün ailesiyle Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne pikniğe gitmiş, topu yakalamak isterken ırmağa düşmüştü. Akıntıya kapılarak, gözden kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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