Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu

Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne önceki gün ailesiyle pikniğe giden ve kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düşen Özgür Yıldırım'ı bulmak için sabah erken saatlerde çalışmalara yeniden başlandı.

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