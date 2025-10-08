Finike'de "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi
Finike ilçesindeki Hasyurt Ortaokulu'nda "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi.
Finike ilçesindeki Hasyurt Ortaokulu'nda "Okul öncesi eğitimde farkındalık günü" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında okulun anasınıfı öğrencileri yüz boyama, oyun hamuru ve boyama etkinlikleri yaparak eğlendi.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Hasyurt Ortaokulu Müdürü Nurten Hoyrazlı ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökdemir, okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekerek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.