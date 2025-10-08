Alanya'da 155 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, 79 ayrı suçtan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G'yi yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.