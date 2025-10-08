Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da 155 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:27
        Alanya'da 155 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında 155 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, 79 ayrı suçtan 155 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

