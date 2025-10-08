Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtımı yapıldı

        Antalya'nın kültürel kimliğinin simgesi Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisi, "Kalpten" temasıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:09
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Antalya'nın kültürel kimliğinin simgesi Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisi, "Kalpten" temasıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak festivalin tanıtımı için kent merkezindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Muhittin Böcek'in olmamasının boşluğunu derinden hissettiğini belirterek, "Muhittin Başkan'ımız bugün aramızda olamasa da onun sanata, sinemaya ve Antalya'ya duyduğu büyük sevgi burada, bu salonda hissediliyor." dedi.

        Altın Portakal'ın sadece film festivali değil aynı zamanda Antalya'nın sanatla, özgürlükle, yaratıcılıkla buluştuğu büyük bir kültür şöleni olduğunu dile getiren Özdemir, festivalin 1964'ten bu yana nice ustaları, genç yetenekleri, cesur hikayeleri ve özgün bakış açılarını sahnesinde ağırladığını, Türk sinemasının gelişiminde öncü rol üstlendiğini vurguladı.

        Sinemanın insana, hayata ve topluma ayna tutan en evrensel dil olduğuna işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

        "O dilin içinde umut da vardır mücadele de sevgi de adalet arayışı da. Bu yılki festivalimiz her zamanki gibi yalnızca Antalya'nın değil tüm Türkiye'nin ve hatta dünyanın gözü kulağı olacak. Günler boyunca sinema salonlarımızda perdeye yansıyacak her film, bizi başka bir hikayeye, başka bir yaşama, başka bir duygunun içine taşıyacak."

        - "Ödül desteğimizi 9 milyon liraya çıkardık"

        Özdemir, bu yıl da sinema okulları öğrenci filmleri yarışmasındaki gençlerin ulusal ve uluslararası usta yönetmenlerin filmlerini izleyip onlarla buluşacağını belirterek, "Geçen yıl kazananlara verdiğimiz 6,2 milyon lira ödül desteğimizi 9 milyon liraya çıkardık. Sinemaya verdiğimiz bu destekten dolayı ayrıca gurur duyuyoruz. Bundan sonra da sinemaya olan desteğimiz artarak devam edecektir. Geçen yıl Muhittin Başkan'ımızın verdiği sözü tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kalpten gelen her söz, her bakış ve her hikayenin insana dokunduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

        "Biz bu festivalde sadece filmleri değil insanı, duyguyu ve vicdanı selamlıyoruz. Barışı, özgürlüğü, adaleti kalpten selamlıyoruz. Filistin'de zulüm gören Filistin halkını, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Sumud gönüllülerini kalpten selamlıyoruz. Kalpten üreten sanatçılara, kalpten hisseden seyircilere, kalpten inanan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanatın iyileştirici gücü, en çok kalpten gelen işlerde saklıdır. Biliyorum ki 62'nci Altın Portakal Film Festivali, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya gösterecek. Antalya her zamanki gibi bu yıl da sanatıyla, sinemasıyla, özgür ruhuyla parlayacak."

        Özdemir, 25 Ekim'in aynı zamanda Muhittin Böcek'in doğum günü olduğunu, bu nedenle "Kalpten" temasını belirlediklerini ifade ederek, açılışta bu konuya özel olarak yer verileceğini söyledi.

        - "Yerli, yabancı toplam 104 filmimizle sinema ve filme doyacağız"

        Jüri Başkanı Ömer Vargı, sinemada tüm dünyada çok büyük değişim olduğunu, geçiş dönemi yaşandığını söyledi.

        Böyle bir festivalin ömrünü sürdürebilmesinin gelecekte de sinemanın var olabileceği çabasını gösterdiğini ifade eden Vargı, "Bugünlerde dünyada çok anormal şeylerin yaşandığı, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmediğimiz bir vahşetin, katliamın, insan ölümlerinin yaşandığı bir Filistin var. En azından bu festivalde Filistin filmleri seçkisinin olması bizlerin de bu işin içinde katkısı olmasını sağlayacaktır. Keşke çok daha fazlasını yapabilsek." diye konuştu.

        Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz ise jüride eleştirmen-sinema yazarı Sevin Okyay, sanat yönetmeni Zeynep Koloğlu, görüntü yönetmeni ve yapımcı Aydın Sarıoğlu, müzisyen Mircan Kaya, oyuncu Beren Saat ve yönetmen-oyuncu Engin Alkan'ın yer alacağını söyledi.

        Festivalde, oyuncu Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy'a onur, Feride Çiçekoğlu'na da emek ödülünün takdim edileceğini belirten Yavuz, oyuncular Merve Dizdar, Selahattin Paşalı ile yönetmen Cansu Baydar'ın başarı ödüllerine layık görüldüğünü dile getirdi.

        Yavuz, "Yerli, yabancı toplam 104 filmimizle sinema ve filme doyacağımız çok güzel 10 gün geçireceğimizi umuyoruz." ifadesini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de bilet ücretlerinin öğrenci için 10 lira, tam biletin de 20 lira olarak belirlendiği dile getirdi.

        Basın toplantısına, ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin, oyuncular Serap Aksoy ile Settar Tanrıöğen katıldı.

