        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        SYT Otel Ekipmanları Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

        Konaklama ve gastronomi sektörlerini bir araya getirecek SYT Otel Ekipmanları Fuarı, 5-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

        Giriş: 08.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:44
        SYT Otel Ekipmanları Fuarı sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
        Konaklama ve gastronomi sektörlerini bir araya getirecek SYT Otel Ekipmanları Fuarı, 5-7 Kasım'da Antalya'da yapılacak.

        Fuar Direktörü Hakan Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, geçmişin tecrübesi, yeni bir bakış açısı, heyecan ve profesyonel hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirecek fuarın, otel, restoran ve kafe (HORECA) sektörünün nabzını tutan öncü bir etkinlik olarak konumlandığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu fuar yalnızca bir buluşma noktası değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, işbirliği geliştirme ve ticaretin önünü açan stratejik bir platformdur. Bu önemli organizasyon, HORECA sektöründe yeni iş fırsatları, ortaklıklar ve vizyonlar geliştirmek isteyen tüm profesyonelleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Markasını büyütmek, sektördeki yerini sağlamlaştırmak ve gelecekteki başarılarına güçlü bir temel atmak isteyen tüm paydaşlar için bu fuar kaçırılmayacak bir fırsattır."

        Yaklaşık 80 firma ile 1500'ün üzerinde üst düzey yöneticiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Arslan, fuara Antalya'nın yanı sıra Güney Ege, İstanbul ve Ankara'dan önemli otel yöneticilerinin katılacağını, Balkan ülkeleri, Türk devletleri ve KKTC'den de ziyaretçiler beklediklerini bildirdi.

