        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:36
        Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.

        Denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Denizdeki hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

