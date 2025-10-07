Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
S.D. (58) idaresindeki 07 NSJ 45 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, araçtaki Esma Karakaya'nın (48) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü S.D. hastaneye kaldırıldı.
