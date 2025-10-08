Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta sağanağın ardından gökkuşağı oluştu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş'ta sağanağın ardından gökkuşağı oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

        Rengarenk görüntüsüyle Kaş semalarını süsleyen doğa olayı, ilçenin birçok noktasından net bir şekilde izlendi.

        Özellikle Gökseki Mahallesi ve çevresinde ortaya çıkan manzara, yerli halkın ve turistlerin ilgisini çekti.

        Vatandaşlar, gökkuşağının oluşturduğu büyüleyici manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı

        Benzer Haberler

        Saldırılardan 1 günle kurtuldu ama kalbi Gazze'de kaldı
        Saldırılardan 1 günle kurtuldu ama kalbi Gazze'de kaldı
        Antalya'da ünlü turizmciler gözaltında
        Antalya'da ünlü turizmciler gözaltında
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        TÜRSAB Muratpaşa BTK seçiminde kavga çıktı; o anlar kamerada
        TÜRSAB Muratpaşa BTK seçiminde kavga çıktı; o anlar kamerada
        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı