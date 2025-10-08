Kaş'ta sağanağın ardından gökkuşağı oluştu
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından gökkuşağı oluştu.
Rengarenk görüntüsüyle Kaş semalarını süsleyen doğa olayı, ilçenin birçok noktasından net bir şekilde izlendi.
Özellikle Gökseki Mahallesi ve çevresinde ortaya çıkan manzara, yerli halkın ve turistlerin ilgisini çekti.
Vatandaşlar, gökkuşağının oluşturduğu büyüleyici manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
