        Antalya Haberleri

        Antalya'da 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:18
        Antalya'da 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen 8 müstakil evden tonlarca çöp çıkarıldı.

        Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna, ilçenin çeşitli mahallelerindeki 8 müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

        Kuruldan, çöp bulunan evlerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde harekete geçen ekipler, evlerden tonlarca çöp çıkardı.

        Çöplerden temizlenen evler, daha sonra ilaçlandı.

        Çıkartılan atıklar ise kamyonlarla şehir çöplüğüne taşındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

