Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

