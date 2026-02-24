Canlı
        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.

        Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

