Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza

        Antalya’nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri kamera görüntüleriyle tespit etti. Kimlikleri belirlenen iki motosiklet sürücüsüne toplam 37 bin 597 lira ceza kesildi, motosikletleri de trafikten menedildi.

        Öte yandan, sürücülerin Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı hareket ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Fırtınada denizde bilinci kapalı bulundu, yaşam savaşını kaybetti
        Fırtınada denizde bilinci kapalı bulundu, yaşam savaşını kaybetti
        Yol kenarındaki şarampolde kadın cesedi bulundu
        Yol kenarındaki şarampolde kadın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 56 şüpheli gö...
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 56 şüpheli gö...
        Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi
        Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi
        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu Muz bahçesine çalışmaya...
        Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu Muz bahçesine çalışmaya...