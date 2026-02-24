Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi

        Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencileri için ceket giyme töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 13:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi

        Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencileri için ceket giyme töreni gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Abdullah Kuzu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İlker Tuncay katıldı.

        Törende GastroAntalya ve GastroAlanya etkinliklerinde madalya ve kupa kazanan öğrencilere başarı belgeleri. yarışmalarda emeği bulunan ve organizasyonlarda üniversiteyi temsil eden akademik personele de teşekkür belgeleri verildi.

        Tören, öğrencilerin ceketlerini aileleri ve akademisyenlerin eşliğinde giymesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 56 şüpheli gö...
        GÜNCELLEME - Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 56 şüpheli gö...
        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
        Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu Muz bahçesine çalışmaya...
        Antalya'da karayolu kenarında kadın cesedi bulundu Muz bahçesine çalışmaya...
        Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi Boğu...
        Fırtınalı havada denize giren genç adamdan acı haber 7 gün sonra geldi Boğu...
        "Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmal...
        "Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmal...
        ASAT'tan Kepez'e 6 Milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı
        ASAT'tan Kepez'e 6 Milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı