Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        "Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi

        YİĞİTHAN YILDIZ - Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Türk yerel gastronomisini dünya pazarında rakiplerinden ayıracak en güçlü unsurun "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç hikayesi" olduğunu belirterek, bu tarihsel arka planın markalaşma sürecinin omurgasını oluşturması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi

        YİĞİTHAN YILDIZ - Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Doğdubay, Türk yerel gastronomisini dünya pazarında rakiplerinden ayıracak en güçlü unsurun "Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç hikayesi" olduğunu belirterek, bu tarihsel arka planın markalaşma sürecinin omurgasını oluşturması gerektiğini söyledi.

        Antalya'da düzenlenen gastronomi forumuna katılan Doğdubay, AA muhabirine, Türk mutfağının yalnızca zengin yemek çeşitliliğiyle değil, taşıdığı kültürel süreklilikle de öne çıktığını ifade etti.

        Doğdubay, Türk yerel gastronomisinin küresel ölçekte güçlü bir konum elde edebilmesi için özgün ve bütüncül bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

        Dünya pazarında farklılaşmayı sağlayacak temel unsurun tarihsel göç süreci olduğuna dikkati çeken Doğdubay, "Orta Asya'dan Anadolu'ya göç benim için en temel anlatı. 'Bir mozaik' söylemi artık klasikleşti ancak Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç süreci ve beraberinde taşınan kültürel ögeler, diğer ülkelerin mutfakları ve kültürleriyle kıyaslandığında önemli bir fark yaratacaktır." dedi.

        Yakın dönemde Orta Asya’da gerçekleştirdiği temasların iki coğrafya arasındaki mutfak kültürü bağının halen canlı olduğunu gösterdiğini aktaran Doğdubay, bu köklerin daha bilinçli sahiplenilmesi halinde uluslararası rekabette ciddi bir avantaj elde edilebileceğini kaydetti.

        Bu anlatının güçlü bir markalaşma stratejisiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Doğdubay, yerel gastronomi değerlerinin dünya vitrinine taşınmasına yönelik çalışmaların büyük ölçüde lokal düzeyde kaldığını belirtti.

        Doğdubay, ulusal ölçekte bütüncül bir yapı oluşturulmasının önemine işaret ederek, "Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere turizmde söz sahibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, yerelde kalan değer artırma yöntemini ulusal ölçekte bir yapıya dönüştürmek mümkün olabilir." diye konuştu.

        Bir senenin "Gastronomi Yılı" ilan edilmesinin kapsamlı bir tanıtım kampanyası açısından önemli bir fırsat sunabileceğini belirten Doğdubay, üniversiteler ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin gastronomi turizmi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

        - "Birikimin paylaşılması, güçlü sinerji oluşturacaktır"

        Paydaşlardan birinin eksikliğinin diğer tarafın da hedeflenen sonuca ulaşmasını zorlaştıracağını dile getiren Doğdubay, şöyle devam etti:

        "Akademik taraf işin teorik boyutunu geliştirirken, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri uygulama kısmını güçlendirecektir. Üniversiteler ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri yakından takip edebiliyor. Bu birikimin yerel yönetimler ve paydaşlarla paylaşılması, güçlü bir sinerji oluşturulmasını sağlayacaktır."

        Yerel mutfak mirası öne çıkarılırken geleneksel reçeteler ve ürünlerin özgünlüğünün korunması gerektiğine de değinen Doğdubay, somut olmayan kültürel miras çalışmalarının bu noktada önemli bir işlev gördüğünü hatırlattı.

        Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmalarının Türkiye'de de valilikler öncülüğünde gerçekleştirildiğini anlatan Doğdubay, "Balıkesir'de bu kapsamda özel günlerde üretilen yemekleri reçeteleriyle çıkardık. Bu da 'yaptığını yaz, yazdığını yap' anlayışıyla hareketle işi kayıt altına almak anlamında faydalı bir hareket oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        ASAT'tan Kepez'e 6 Milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı
        ASAT'tan Kepez'e 6 Milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı
        Besteleriyle hayata bağlanan görme engelli Öztürk'ün hedefi albüm çıkarmak
        Besteleriyle hayata bağlanan görme engelli Öztürk'ün hedefi albüm çıkarmak
        Antalya'da 2025 yılında 18 bin 728 çift hayatını birleştirdi
        Antalya'da 2025 yılında 18 bin 728 çift hayatını birleştirdi
        Minik raketler turnuva yolunda
        Minik raketler turnuva yolunda
        Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri kampta buluştu
        Antalya Büyükşehir Belediyesi izcileri kampta buluştu
        Tozlu araç görünce dayanamıyor, camları sanat eserine dönüştürüyor İşitme e...
        Tozlu araç görünce dayanamıyor, camları sanat eserine dönüştürüyor İşitme e...