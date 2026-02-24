Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Besteleriyle hayata bağlanan görme engelli Öztürk'ün hedefi albüm çıkarmak

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme engelli Orhan Seyfi Öztürk, 17 yaşında tanıştığı müzikle hayatına yön veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:43
        Oba Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Öztürk'ün müzik yolculuğu, ağabeyinin hediye ettiği elektronik orgla başladı. Enstrümanı eline aldığı ilk günden itibaren doğaçlama melodiler üretmeye başlayan Öztürk, zamanla söz yazarlığına da yöneldi.

        Evinin bir köşesindeki dijital piyanonun başına geçen Öztürk, uzun saçları ve kulağındaki küpesiyle kendine özgü tarzını yansıtarak şarkılarını seslendiriyor.

        Bugüne kadar sözü ve müziği kendisine ait 45 eser besteleyen Öztürk'ün en büyük hayali, bir albüm çıkararak besteci kimliğiyle yaşamını sürdürmek. Üretim sürecinde en büyük desteği aynı evi paylaştığı iki ablasından gören Öztürk, şarkılarını geniş kitlelere ulaştırmak için sosyal medyada paylaşıyor.

        - "Hediye piyano sayesinde yeniden üretmeye başladım"


        Müziği hayatının merkezine koyan Öztürk, AA muhabirine, orgla tanıştıktan sonra sanatın kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

        Albüm çıkarma hayali için uzun süre çaba gösterdiğini dile getiren Öztürk, bu süreçte hayal kırıklıkları yaşadığını ifade etti.

        Bir dönem müziği bırakma noktasına geldiğini belirten Öztürk, "Albüm çıkarmak için çok uğraştım ancak istediğim sonucu alamadım. Müzik benim için bitecek noktaya gelmişti. Bana hediye edilen dijital piyano sayesinde yeniden üretmeye, çalmaya ve söz yazmaya başladım." diye konuştu.

        Herhangi bir müzik eğitimi almadığını vurgulayan Öztürk, romantik ve duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

        Bestelerinde yaşanmış hikayelerden ilham aldığından bahseden Öztürk, klasik şarkıların söz ve müzik anlayışını neoklasik bir formda harmanlamaya çalıştığını belirtti.

        Her ay düzenli olarak bir eser yayınladığını ifade eden Öztürk, "Şu an tek hedefim, albüm çıkarmak ve besteci olarak hayatımı idame ettirmek." dedi.

