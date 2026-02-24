Canlı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:47
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.A'nın (30) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

        Kızlarpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

