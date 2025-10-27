62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Barselo" filmi gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Barselo" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Erdem Yener'in yaptığı ve başrolde Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak, Dolunay Soysert, Bora Karakul, Özlem Öçalmaz, Burak Can Aras'ın yer aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen Yener, söyleşide yaptığı konuşmada, ilk filmi olduğunu ve 18 iş gününde çektiklerini söyledi.

Filmin, izleyicilerin hem tüm sorularına yanıt veren hem de gizemli bir yanı bulunduğunu ifade eden Yener, "Otogardaki olaylardan esinlenerek bazen gerçek bazen kurgusal hikayeden oluşan sert bir film oldu." dedi.

Filmin senaristi Alper Kul, kadın ve çocuk istismarı üzerine bir film olduğunu belirtti.